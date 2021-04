Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : vote des actionnaires sur la transition énergétique Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Shell vont être appelés à se prononcer le mois prochain sur le bien-fondé de la stratégie de transition énergétique mise en place par le groupe pétrolier. Les actionnaires seront appelés à soutenir le choix de l'équipe de direction consistant à viser la neutralité carbone à horizon 2050 lors d'une assemblée générale prévue le 18 mai. Si le vote s'annonce 'purement consultatif', sans aucun effet contraignant, il constitue néanmoins une 'première' au sein du secteur énergétique, fait valoir le groupe dans un document publié jeudi. A partir de l'an prochain, les actionnaires seront consultés chaque année concernant les progrès réalisés dans le cadre de cette phase transitionnelle et sur les nouveaux objectifs établis climatiques par le groupe, précise-t-il. 'S'il est vrai que la transition énergétique comporte des risques pour notre entreprise, elle nous offre également des opportunités nous permettant de prospérer et d'apporter une contribution positive à la société', explique Chad Holliday, le président du conseil d'administration. Selon Shell, le soutien des actionnaires constitue un élément 'critique' en vue de mener à bien ses objectifs.

