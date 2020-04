Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : vise la neutralité carbone d'ici 2050 Cercle Finance • 16/04/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Shell annonce ce jeudi souhaiter devenir une entreprise à émission nette de carbone nulle d'ici 2050 ou plus tôt, conformément aux objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le géant anglo-néerlandais de l'énergie a ainsi déclaré qu'il prévoyait de réduire l'empreinte carbone nette des produits qu'il vend aux clients d'environ 65% d'ici 2050, contre un objectif précédent de 50%. L'entreprise prévoit également de réduire l'intensité de dioxyde de carbone de ses produits d'environ 30% d'ici 2035, contre environ 20% auparavant. 'La société et nos clients n'attendent rien de moins', a déclaré Ben van Beurden, CEO de Shell.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -1.11%