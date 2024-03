Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: versement d'un acompte sur dividende information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Shell a annoncé aujourd'hui le versement des dividendes en livres sterling et en équivalent euros au titre de l'acompte sur dividende du quatrième trimestre 2023.



Les actionnaires ont pu choisir de recevoir leurs dividendes en dollars américains, en euros ou en livres sterling.



Les détenteurs d'actions ordinaires qui ont choisi le dollar américain, l'euro ou la livre sterling au 1er mars 2024 auront droit à un dividende de 0,344 dollar américain, 0,3151 euro ou 26,90 pence par action ordinaire, respectivement.



Les dividendes en euros et en livres sterling payables en espèces ont été convertis à partir de dollars américains sur la base d'une moyenne des taux de change du marché au cours des trois jours de négociation entre le 6 et le 8 mars 2024.



Ce dividende sera payable le 25 mars 2024.







