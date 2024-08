Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: vers la phase 2 du projet gazier Surat en Australie information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 11:48









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que Arrow Energy, une coentreprise entre Shell et PetroChina, prévoit de développer la phase 2 de son projet gazier Surat dans le Queensland, en Australie.



Le gaz produit sera acheminé vers l'installation de gaz naturel liquéfié (GNL) QCLNG de Shell pour répondre à des contrats à long terme et à la demande domestique.



Cette phase devrait produire environ 22 400 barils équivalent pétrole par jour à son pic et comprendra jusqu'à 450 puits de production.



Le premier gaz est attendu en 2026, renforçant l'engagement de Shell à fournir une énergie plus propre et à moindre émission.





