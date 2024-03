Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: vente de 1000 tonnes de carburant durable à Ryanair information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir acheté 1000 tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) auprès du groupe énergétique mondial Shell qui fournira la compagnie aérienne directement à l'aéroport de Stansted.



Cet achat fait suite à l'accord MoU conclu entre les sociétés en 2022, offrant à Ryanair un accès unique pour acheter jusqu'à 360 000 tonnes de SAF auprès de Shell entre 2025 et 2030, ce qui pourrait permettre d'économiser jusqu'à 900 000 tonnes d'émissions de CO2.



'Nous réalisons des investissements importants pour décarboner nos opérations et atteindre nos engagements de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 et de 25 % d'émissions de CO2 en moins par passager/km d'ici 2031', a commenté Thomas Fowler, directeur du développement durable et des finances de Ryanair.







Valeurs associées SHELL LSE +0.53%