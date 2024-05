Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: va vendre certaines activités singapouriennes à CAPGC information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que sa filiale Shell Singapore a conclu un accord pour vendre son parc énergétique et chimique (Energy and Chemicals Park) de Singapour à CAPGC, une coentreprise entre Chandra Asri Capital et Glencore Asian Holdings.



La totalité de la participation de Shell dans Shell Energy and Chemicals Park Singapore sera ainsi transférée CAPGC.



CAPGC reprendra le personnel de Shell Energy and Chemicals Park Singapour assurant ainsi la continuité de l'activité et contribuant ainsi à la fiabilité et à la sécurité opérationnelle.



Shell indique que la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.





