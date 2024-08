Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: va recourir au 'waterflood' dans le champ Vito information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que sa filiale Shell Offshore va investir dans une technique de ' waterflood ' dans son champ Vito, situé dans le golfe du Mexique.



Prévu à l'horizon 2027, ce projet consistera à injecter de l'eau dans le réservoir du champ pour en extraire davantage de pétrole, augmentant ainsi la capacité de production.



Zoë Yujnovich, directrice chez Shell, souligne que 'cette méthode permettra de produire des barils à forte marge et à faible intensité carbone'.







