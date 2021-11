Shell : va lancer des projets avec Norsk Hydro

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro et Shell s'associent pour explorer des projets d'hydrogène renouvelable.

Hydro Havrand, la société d'hydrogène de Norsk Hydro, et Shell vont explorer des projets communs de production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable.

L'utilisation d'hydrogène va permettre de contribuer à la décarbonisation des activités d'Hydro et de Shell et d'approvisionner les clients de l'industrie du secteur maritime et du transport routier.

' L'hydrogène jouera un rôle clé dans la décarbonisation des secteurs difficiles à électrifier, ce qui est vital pour accélérer les progrès vers un avenir à émissions nettes zéros. En tirant parti de leurs forces et de leurs capacités respectives, Hydro Havrand et Shell peuvent travailler à la réalisation d'un objectif commun, à savoir l'établissement de chaînes de valeur intégrées pour l'hydrogène et, en fin de compte, un marché mondial solide pour l'hydrogène', a déclaré Elisabeth Brinton, vice-présidente exécutive de Shell pour les énergies renouvelables et les solutions énergétiques.