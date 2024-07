Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: va investir dans un champ gazier à Trinidad & Tobago information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 15:24









(CercleFinance.com) - Shell Trinidad and Tobago, filiale de Shell, a annoncé sa décision finale d'investissement (FID) dans le projet Manatee, un champ gazier non développé dans la région marine de la côte Est (ECMA) à Trinidad et Tobago.



Le projet vise à renforcer l'activité de gaz intégré de Shell et à soutenir l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) Atlantic du pays.



Le champ Manatee devrait commencer la production en 2027, avec une production maximale prévue de 104 000 barils équivalent pétrole par jour.



Zoë Yujnovich, Directrice du gaz intégré et de l'amont chez Shell, a souligné que ce projet répondra à la demande mondiale croissante de gaz naturel tout en répondant aux besoins énergétiques locaux et en s'alignant sur l'engagement de Shell à investir dans des projets compétitifs et à faibles émissions.





Valeurs associées SHELL 2 831,00 GBX LSE -1,08%