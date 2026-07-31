Shell va céder sa filiale chypriote pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars afin de se concentrer sur le GNL

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* Un contrat pouvant atteindre 720 millions de dollars

* Gisement de gaz d'Aphrodite exploité par Chevron, Shell et NewMed (partenaires non exploitants)

* Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de Shell visant à élargir son portefeuille de GNL

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Shell SHEL.L a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société pétrolière et gazière hongroise MOL Group MOLB.BU pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL.

La participation de 35 % détenue par BG Cyprus, en tant que non-opérateur, dans un bloc offshore chypriote abritant le gisement de gaz d’Aphrodite en Méditerranée orientale, sera contrôlée par MOL dès la finalisation de l’opération, prévue en 2027. “Notre décision de nous retirer s’inscrit dans le cadre d’une allocation rigoureuse des capitaux et de choix stratégiques en matière de portefeuille, alors que nous nous concentrons sur les opportunités qui renforcent notre chaîne de valeur intégrée du GNL”, a déclaré Cederic Cremers, président de la division Gaz intégré de Shell, dans un communiqué. Shell cherche à élargir son portefeuille GNL afin de tirer parti de la demande mondiale croissante pour ce combustible et a annoncé jeudi qu’elle prendrait une décision finale d’investissement concernant la phase 2 de son projet Canada LNG d’ici fin 2026.

Le gisement de gaz d’Aphrodite, situé dans une zone économique exclusive au large des côtes chypriotes, est exploité par la filiale CVX.N Cyprus de Chevron, qui détient une participation de 35 %, tandis que BG Cyprus et la société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA détiennent respectivement 35 % et 30 % des parts non opérationnelles.

BG Group, racheté par Shell en 2016, avait acquis la participation dans Aphrodite en 2015 par l’intermédiaire de sa filiale chypriote.