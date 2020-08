Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : une note de lourdeur après une dégradation Cercle Finance • 26/08/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Le titre de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell s'inscrit en léger repli mercredi après une dégradation par Barclays, à 'sous-pondérer' contre 'pondération en ligne' jusqu'à présent. Sur Euronext Amsteram, l'action Shell B cède actuellement 0,3%, alors que l'indice européen du secteur pétrolier et gazier, l'Euro STOXX Oil & Gas, progresse de 0,3%. 'Shell dispose du potentiel pour générer un flux de trésorerie disponible (FCF) significatif sur le long terme, mais s'avère cher en comparaison de sa performance industrielle à court terme', estiment les analystes de Barclays. 'Sa présentation stratégique de février 2021 pourrait bien faire office de catalyseur, mais avec cinq mois à patienter d'ici là, nous ne percevons qu'une dynamique limitée pour le moment', ajoutent les spécialistes. Barclays, qui maintient son objectif de cours sur le titre à 15 euros, dit actuellement préférer une autre valeur britannique au sein du secteur, à savoir BP.

