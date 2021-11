Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : un projet de ferme éolienne flottante en Irlande information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi qu'il allait prendre une participation de 51% au sein de Western Star, un projet de ferme éolienne flottante actuellement développé par l'irlandais Simply Blue. Ce projet situé à l'ouest des cotes du pays doit afficher une capacité totale de 1,35 gigawatts (GW), dont 300-450 mégawatts (MW) dès sa première phase de développement. Il doit permettre d'alimenter en électricité plus d'un million de foyers. Les fermes éoliennes flottantes présentent l'avantage de pouvoir être installées dans des profondeurs d'eaux importantes, c'est-à-dire jusqu'à 60 kilomètres des cotes, ce qui permet d'en limiter l'impact visuel pour les résidents. Shell et Simply Blue s'étaient déjà associés dans le cadre d'un projet similaire en début d'année, cette fois dans le sud de l'Irlande.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -1.50%