Shell: un projet de biocarburants interrompu à Rotterdam

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi avoir temporairement interrompu la construction d'un nouveau site dédié à la production de biocarburants à Rotterdam, invoquant les 'conditions de marché actuelles'.



Le projet, qui avait été lancé en 2021, vise à produire des carburants dits durables (SAF) pour l'aviation, ainsi que du diesel fabriqué à partir de déchets.



Dans un communiqué, le groupe pétrolier explique vouloir s'assurer de la viabilité commerciale de la nouvelle usine et de sa compétitivité dans l'environnement énergétique actuel.



Certains observateurs soulignent que les biocarburants ne sont pas encore économiquement viables car ils sont plus chers que les combustibles fossiles, mais aussi parce que le temps de développement des projets est particulièrement long et que leur production est limitée par des problèmes de disponibilité de la biomasse.



Suite à cette décision, Shell explique qu'il prévoit de comptabiliser une dépréciation pour perte de valeur, dont le montant sera communiqué à l'occasion de la parution de son point d'activité de deuxième trimestre, prévu le 5 juillet.



A la Bourse de Londres, l'action Shell évoluait peu (+0,4%) mardi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées SHELL 2 870,00 GBX LSE +0,44%