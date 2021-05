Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : un gisement découvert dans le Golfe du Mexique Cercle Finance • 11/05/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi la découverte d'un gisement de pétrole dans le Golfe du Mexique, au sein d'une zone où la compagnie énergétique possède déjà d'autres puits. La 'major' anglo-néerlandaise explique avoir découvert ce gisement dans le bloc de prospection 'Leopard', situé dans des eaux profondes à environ 400 kilomètres de Houston. Le bloc, détenu à parité par Shell et Chevron, n'est éloigné que d'une cinquantaine de kilomètres du couloir 'Perdido' dans lequel le groupe exploite déjà des infrastructures. De nouvelles recherches sont actuellement conduites afin d'évaluer les options de développement possibles du projet, indique Shell.

