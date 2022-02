Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Shell: un analyste relève ses estimations 2022 et 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 17:32

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 2% alors que Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Shell avec des objectifs de cours rehaussés de 27,5 à 28,4 euros (action A) et de 2350 à 2375 pence (action B), après la publication d'une solide performance au titre du dernier trimestre 2021.



Le broker ajuste ses estimations pour la compagnie pétro-gazière en fonction des résultats, augmentant ses estimations de BPA de 4% et 3% pour 2022 et 2023 respectivement, en raison de résultats attendus plus élevés dans le gaz intégré et l'amont.



'Nous pensons que Shell offrira les rendements en 2022 les plus élevés en une décennie, tout en restituant environ 9% de sa capitalisation boursière aux actionnaires en espèces', indique Berenberg, qui continue aussi à juger la valorisation attrayante.