Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: titre en hausse, l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Shell gagne près de 1% à Londres alors que Jefferies a confirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours de 30 livres sterling.



Le titre demeure le premier choix (top pick) de l'analyste dans le secteur pétrolier et gazier intégré en Europe, après l'annonce des résultats du quatrième trimestre.



Ces résultats ont en effet conforté le broker dans l'idée que Shell devient le leader du secteur en matière de gestion du capital : à mesure qu'il s'allègera, il pourra maintenir les meilleurs niveaux de distribution aux actionnaires du secteur, tout en continuant à se désendetter.



'La croissance organique à court terme est soutenue par la poursuite de l'activité de développement et de montée en puissance au Brésil et dans le Golfe du Mexique, ainsi que par un démarrage précoce du GNL au Canada', ajoute Jefferies.





Valeurs associées SHELL LSE +0.78%