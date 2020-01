Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : The Capital Group porte sa participation à plus de 5% Cercle Finance • 20/01/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le gestionnaire de fonds américain The Capital Group a relevé sa participation dans Royal Dutch Shell à un peu plus de 5% après une acquisition d'actions. La participation de The Capital Group a augmenté pour franchir le seuil de 5% qui oblige les actionnaires à divulguer leurs avoirs de 4,9875% à 5,0017%. Le groupe Capital détient environ 7,87 millions de droits de vote Shell. Aucun autre détail n'était disponible.

