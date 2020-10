Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : signe un accord avec Shandong Yulong Petrochemical Cercle Finance • 26/10/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Shell & AMG Recycling BV ont signé aujourd'hui un protocole d'accord avec Shandong Yulong Petrochemical dans le but d'évaluer le potentiel d'un site de recyclage de catalyseurs usés à Yantai, en Chine. Ce protocole d'accord permettra à Shandong Yulong Petrochemical et Shell & AMG Recycling B.V. d'explorer la faisabilité du projet visant à récupérer les métaux précieux à partir de résidus de catalyseurs en provenance des raffineries chinoises. Cette valorisation des résidus pourrait aussi permettre aux raffineries de transformer le fond des barils de pétrole en produits plus précieux, y compris en générant de matières premières pétrochimiques. Une telle installation aiderait à maximiser les avantages des ressources naturelles de la Chine tout en répondant à la nécessité d'assurer une gestion écologiquement responsable des résidus.

