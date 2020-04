Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : se retire d'un accord avec Gazprom Neft Cercle Finance • 14/04/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - Shell a informé Gazprom Neft, la branche pétrolière du géant gazier russe Gazprom, qu'elle abandonnait un accord pour créer une joint-venture dédiée au développement de champs dans la Russie arctique, en raison de l'environnement 'difficile'. Gazprom Neft a déclaré qu'elle poursuivrait le développement des blocs qui étaient auparavant destinés à faire partie de la coentreprise 'de manière indépendante'. L'an dernier, Gazprom Neft et Shell avaient signé un accord pour une participation de 50% dans la coentreprise Meretoyakhaneftegaz, dans le cadre d'un accord qui devrait être finalisé cette année. Selon les estimations, les ressources totales des champs s'élèvent à environ 1,1 milliard de tonnes de pétrole.

