Shell: sans direction après ses indicateurs trimestriels

(CercleFinance.com) - Shell évolue sans grande direction vendredi à la Bourse de Londres suite à la publication de ses indicateurs opérationnels préliminaires pour le deuxième trimestre, ressortis globalement en ligne avec les attentes du marché.



Dans l'amont, son activité principale, le groupe pétrolier dit viser une production comprise entre 1,65 et 1,75 million de barils par jour, en baisse par rapport aux 1,88 million du premier trimestre du fait de travaux de maintenance menés sur plusieurs de ses projets dans le Golfe du Mexique, en Norvège, en Malaisie et au Brésil.



Dans l'aval, sa marge de raffinage est elle aussi attendue en baisse au deuxième trimestre, à neuf dollars par baril, contre 15 dollars au premier trimestre, cette dernière performance s'étant révélée particulièrement solide, rappellent les analystes.



Concernant sa division de gaz intégré, Shell a indiqué que sa production en volume de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait se situer entre 6,9 et 7,3 millions de tonnes sur les trois derniers mois, conformément à ses indications initiales et aux prévisions du marché.



Seule véritable surprise, le groupe a indiqué prévoir la comptabilisation de jusqu'à trois milliards de dollars de dépréciations d'actifs, tout en précisant que ces charges n'auraient pas d'impact direct sur sa trésorerie.



Suite à ces chiffres, les analystes de RBC évoquaient une publication 'neutre', peu susceptible selon eux de remettre en cause la perspective de rachats d'actions 'd'au moins cinq milliards de dollars' sur la seconde partie de l'exercice.



L'action Shell perd actuellement 0,3% sur l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.





Valeurs associées SHELL LSE -0.17%