Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: s'intéresse aux attentes des conducteurs de VE information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que les résultats de son étude 'Shell Recharge Driver Programme' ont montré que la qualité de l'expérience de recharge est désormais 'cruciale' pour les conducteurs de véhicules électriques (VE).



Après avoir interrogé 33 696 conducteurs en Europe, en Chine et aux États-Unis, il ressort que environ 59 % des conducteurs européens, 76 % des Américains et 72 % des Chinois parcourraient une plus grande distance pour des sites offrant une recharge rapide et des commodités supplémentaires.



De plus, trois quarts des conducteurs américains et chinois sont prêts un supplément pour une recharge plus rapide.



Shell rapporte que la demande pour les VE d'occasion augmente, avec 65 % des Européens et 71 % des Américains envisageant l'achat d'un VE d'occasion.



De plus, l'étude montre que la confiance en l'autonomie des VE s'améliore, plus de la moitié des conducteurs s'inquiétant moins qu'il y a un an.



L'expérience de conduite des VE dépasse aussi les attentes, avec de nombreux conducteurs trouvant la conduite d'un VE plus agréable que prévu.

Shell conclut que les conducteurs de VE cherchent une expérience de recharge enrichie, et que l'industrie a l'opportunité d'accélérer la transition vers la mobilité électrique en répondant à ces attentes.





Valeurs associées SHELL 2 792,25 GBX LSE -0,54%