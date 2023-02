Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: résultats meilleurs que prévu avec le gaz information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi de résultats 'solides' au titre du quatrième trimestre, une performance qui était accueillie sans grand enthousiasme par les marchés après la forte progression du titre ces dernières semaines.



Le géant pétrolier anglo-néerlandais a dévoilé ce matin un résultat ajusté de 9,8 milliards de dollars pour les trois derniers mois de l'année 2022, contre 9,5 milliard un an plus tôt.



Ce résultat est largement supérieur aux attentes des analystes, qui escomptaient un bénéfice de l'ordre de huit milliards de dollars.



Le bénéfice de sa branche de gaz intégré a représenté près de six milliards de dollars, tandis que celui de l'amont (exploration & production) a atteint près de 3,1 milliards.



Cité dans un communiqué, Wael Sawan, le nouveau directeur général, a estimé que la solidité de ces performances témoignaient de la robustesse du portefeuille 'différencié' de la compagnie dans un environnement économique jugé toujours incertain.



Shell a par ailleurs annoncé une hausse de 15% de son dividende trimestriel, ainsi que le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de quatre milliards de dollars.



Suite à cette publication, le titre Shell perdait autour de 0,6% jeudi à la Bourse de Londres, une performance inférieure à celle de l'indice FTSE 100 (+0,3%) et à celle de l'indice européen du secteur (-0,2%).



L'action gagne encore plus de 9% depuis le début de l'année.





