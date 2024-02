Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi d'un repli moins marqué que prévu de son bénéfice trimestriel ajusté, le géant pétrolier ayant notamment tiré parti de ses bonnes performances dans l'amont et le GNL.



Son résultat ajusté du quatrième trimestre a baissé à 7,3 milliards de dollars, contre 9,8 milliards de dollars un an plus tôt, mais dépasse largement le consensus des analystes, qui visait six milliards de dollars.



La production totale de Shell est restée globalement stable sur les trois derniers mois de l'année, à 2,83 millions de barils équivalent pétrole par jour.



Après avoir distribué 23 milliards de dollars à ses actionnaires l'an dernier, le groupe prévoit d'augmenter son dividende de 4% et de lancer une nouvelle enveloppe de rachats d'actions de 3,5 milliards de dollars pour les trois mois à venir.



'Au vu de ces décisions, nous avons l'impression que Shell privilégie les rachats d'actions aux dépends de la croissance du dividende, ce qui est conforme aux récentes déclarations faites par l'équipe de direction', réagissent les analystes de RBC.



A la Bourse de Londres, le titre Shell progressait de 1,8% vers 9h00 alors que l'indice sectoriel de l'énergie, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, avançait de 0,7% au même moment.





