Shell: reprise de la production sur le champ de Pierce

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier que sa filiale britannique, Shell U.K., avait relancé les opérations sur le champ de Pierce, en mer du Nord, après une mise à niveau importante du site visant à permettre la production de gaz après des années où le champ ne produisait que du pétrole.



Des modifications substantielles ont ainsi été apportées au navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Haewene Brim.



Le FPSO a ainsi passé six mois en cale sèche où il a été transformé en un navire pouvant également produire du gaz.



Par ailleurs, une nouvelle ligne sous-marine d'exportation de gaz a été installée, reliée au SÉGAL, soit le réseau de gazoducs qui achemine le gaz jusqu'à terre, à St Fergus, au nord d'Aberdeen.



Selon Shell, le pic de production devrait atteindre 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour, soit plus du double de la production avant le redéveloppement, avec plus de gaz produit que de pétrole. Le gaz sera acheminé par les pipelines sous-marins nouvellement installés tandis que le pétrole sera transporté par pétrolier, comme auparavant.



Shell précise que Pierce est une coentreprise entre les sociétés Shell (opérateur, 92,52 %) et Ithaca Energy (UK) Limited (7,48 %).







