Shell: renforce sa position au Brésil pour 1,1 Md$

(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Brasil Petróleo Ltda. (Shell Brasil) a signé un contrat de partage de production (PSC) afin d' =acquérir officiellement une participation de 25 % dans le champ pétrolier offshore d'Atapu.



Shell a ainsi payé 1,1 milliard de dollars à Petrobras pour l'augmentation de sa participation dans le champ et commencera donc à recevoir sa part supplémentaire de pétrole du champ.



' Cette transaction est la dernière preuve de notre engagement à renforcer davantage nos positions privilégiées en eaux profondes au Brésil ', a déclaré Zoe Yujnovich, directrice Shell Upstream.







