Shell: remporte un appel d'offre d'éolien flottant en Ecosse

(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir obtenu des droits sur des fonds marins, aux côtés de son partenaire ScottishPower, afin de développer des parcs éoliens flottants à grande échelle dans le cadre de ScotWind, un leasing éolien offshore dans les eaux écossaises mis en place par Crown Estate Scotland.



Les partenaires ont ainsi remporté deux sites représentant un total de 5 gigawatts (GW) au large des côtes est et nord-est de l'Ecosse.



Les nouveaux parcs éoliens seront livrés par le biais de deux coentreprises appelées MarramWind et CampionWind, associant les décennies d'expérience de Shell et ScottishPower.







