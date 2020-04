Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : réalise une perte après la chute du pétrole Cercle Finance • 30/04/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a subi une perte au premier trimestre après avoir subi de lourdes dépréciations en raison de l'effondrement brutal des prix du pétrole. Le géant anglo-néerlandais a déclaré que sa perte sur la base du coût actuel des fournitures (CSS) s'est chiffrée à 24 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contre un bénéfice de plus de 6 milliards de dollars l'année dernière. La compagnie pétrolière a déclaré avoir enregistré des charges de 2,9 milliards de dollars au cours du trimestre en raison de la chute des prix du pétrole, du gaz et du GNL, mais également en raison de l'affaiblissement des marges de raffinage et de produits chimiques et de la baisse des volumes de vente. En raison du risque d'une période 'prolongée' de baisse des prix et de perspectives de demande incertaines, Shell a décidé de réduire le dividende du premier trimestre 2020 de 47 cents par action à 16 cents par action. Les analystes de Berenberg soulignent une évolution 'historique' de cette réduction de dividende. ' Nous sommes surpris que la société ait réduit le dividende à ce stade et nous attendons à ce que le marché réagisse négativement à cette nouvelle ', a déclaré le bureau d'analyses allemand.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -4.83%