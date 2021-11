Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : rachat d'un fournisseur d'énergie en Australie information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi le rachat de Powershop, un fournisseur d'énergie australien en ligne qui revendique plus de 185.000 clients. L'opération doit prendre la forme de l'acquisition par Shell et ICG, un fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures, de 100% du capital de Meridian Energy Australia Group (MEA), la maison-mère de Powershop. Aux termes de l'accord, Shell prendra le contrôle de Powershop, tandis qu'ICG mettra la main sur le portefeuille de MEA dans les énergies renouvelables. Shell, dont l'intention est de constituer un groupe énergétique 'intégré', explique que Powershop est appelé à constituer sa plateforme de distribution d'énergie résidentielle en Australie. Powershop, un distributeur d'électricité et de gaz très présent dans le sud de l'Australie, se présente comme le fournisseur d'énergie 'le plus vert' du pays. La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du premier semestre 2022. Ses termes financiers n'ont pas été dévoilés.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -0.86%