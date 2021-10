Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : protocole d'accord avec Seeing Machines information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - L'australien Seeing Machines a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord mondial avec Shell, auquel il fournira ses systèmes de conduite automatisée. Le groupe énergétique a prévu d'utiliser 'Guardian', la technologie de surveillance du conducteur mise au point par Seeing Machines, qui permet de s'assurer de l'attention d'un conducteur et de repérer un éventuel état de somnolence ou de distraction. Cet accord intervient alors que les chauffeurs et les sous-traitants de Shell parcourent chaque année près de 500 million de kilomètres. Au vu de la dimension de la major pétrolière, Seeing Machines s'attend à ce que le déploiement - qui doit démarrer cette année - prenne plusieurs années.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +1.83%