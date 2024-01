Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: projet de reconversion d'un raffinerie en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé vendredi avoir pris la décision finale d'investissement concernant le futur de l'hydrocraqueur de sa raffinerie de Wesseling, dans le sud de Cologne, qu'il prévoit de reconvertir en une unité de production de lubrifiants automobiles, tels que les huiles de moteur.



Le groupe énergétique explique que la reconversion de ses installations industrielles va lui permettre de réduire ses émissions de scope 1 et 2 d'environ 620.000 tonnes par an, alors qu'il vise la neutralité carbone d'ici 2050.



Si le traitement du pétrole brut cessera sur le site de Wesseling avant 2025, les activités de transformation de la raffinerie de Godorf, située entre Bonn et Cologne, sont appelées, elle, à se poursuivre.





