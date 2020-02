Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : projet de parc solaire en Australie Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé vendredi son intention de construire et d'exploiter son premier parc solaire à vocation industrielle, un projet que le géant énergétique compte déployer dans le nord-est de l'Australie. Le projet, dont la finalisation est attendue début 2021, devrait permettre de générer environ 120 mégawatts d'électricité solaire à partir d'environ 400.000 panneaux photovoltaïques. La phase de construction devrait permettre la création de 200 emplois. Concernant son implantation, Shell dit avoir choisi la région du Queensland en raison de son ensoleillement exceptionnel.

