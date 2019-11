Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : projet d'une usine de recyclage en Arabie Saoudite Cercle Finance • 21/11/2019 à 14:30









(CercleFinance.com) - Shell a signé un protocole d'accord visant à évaluer le potentiel de construction et d'exploitation d'une installation de recyclage en Arabie saoudite. L'accord permettra à Shell et à ses partenaires - l'Autorité générale des investissements d'Arabie saoudite (SAGIA) et le groupe néerlandais de métaux AMG - d'étudier la faisabilité de la construction d'une installation de récupération des métaux précieux en recyclant les résidus usés générés par des raffineries en Arabie saoudite et dans la région environnante. Les catalyseurs de valorisation des résidus aident les raffineries à transformer le fond du baril de pétrole en produits plus précieux, y compris les matières premières pour la pétrochimie. L'installation devrait être basée à Jubail Industrial City.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.