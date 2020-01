Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : profit ajusté CCS divisé par deux au 4e trimestre Cercle Finance • 30/01/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell publie au titre du dernier trimestre 2019 un bénéfice net ajusté à coûts d'approvisionnement constants (CCS) en repli de 48% en comparaison annuelle, à 2,93 milliards de dollars, soit 37 cents par action. Le géant énergétique anglo-néerlandais explique que cette dégradation reflète des prix du pétrole, du gaz et du GNL plus bas, des marges de raffinage et en chimie plus faibles, ainsi que des mouvements négatifs dans les positions fiscales différées. Par ailleurs, Shell fait part du lancement d'une nouvelle tranche de rachats d'actions pour un un montant maximal d'un milliard de dollars, à réaliser d'ici au 27 avril, ainsi que d'un dividende de 47 cents par action au titre du trimestre écoulé.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.