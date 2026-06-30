Shell prévoit une hausse de 65% de la demande mondiale de GNL d'ici 2050

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* La demande mondiale devrait atteindre près de 700 millions de tonnes métriques par an d’ici 2050

* Le commerce mondial de GNL devrait stagner en 2026, avant de renouer avec la croissance en 2027

* L'Asie du Sud et du Sud-Est représentera 40% des importations de GNL d'ici 2050

par Marwa Rashad, Emily Chow et Stephanie Kelly

La demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter d’environ 65% d’ici 2050, principalement sous l’impulsion de l’Asie, où les pays recherchent des alternatives au charbon moins émettrices et où les centres de données font grimper la demande en électricité, a indiqué Shell mardi dans son rapport annuel.

La demande mondiale devrait atteindre près de 700 millions de tonnes métriques par an d’ici là, a indiqué le plus grand négociant mondial de ce combustible surrefroidi dans ses « Perspectives GNL 2026 ».

Le commerce du GNL, qui avait atteint 422 millions de tonnes en 2025, devait augmenter en 2026, a-t-il ajouté. Cependant, les graves perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont entraîné la suspension d’environ un cinquième de l’approvisionnement mensuel mondial en GNL depuis le début du conflit au Moyen-Orient .

En conséquence, le commerce mondial de GNL en 2026 pourrait se situer à un niveau similaire à celui de l’année dernière si le trafic maritime dans le détroit revenait à la normale cet été, avant de renouer avec la croissance en 2027, a déclaré Shell.

« Le conflit a provoqué un choc à l’échelle du système, avec des répercussions en cascade sur tous les segments de l’économie, mais le secteur du GNL s’est montré résilient et capable de s’adapter à l’évolution des conditions du marché », a déclaré Cederic Cremers, président de la division Gaz intégré chez Shell, dans ce rapport.

La société a indiqué que la croissance récente de l’offre de GNL et des infrastructures de regazéification avait renforcé la résilience du marché et contribué à limiter l’impact des perturbations sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

De plus, la mise en service de nouvelles installations de liquéfaction en Amérique du Nord, l’amélioration des performances des usines existantes et le ralentissement des importations asiatiques de GNL ont contribué à compenser la baisse de l’offre en provenance du Moyen-Orient.

Bien que les prix spot du GNL en Asie aient dépassé les 20 dollars par million d’unités thermiques britanniques au plus fort de la crise au Moyen-Orient, ils sont restés bien en deçà des niveaux observés en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie , ce qui témoigne d’une plus grande résilience du marché du GNL, a déclaré Shell.

BESOIN DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Environ 180 millions de tonnes par an de nouvelles capacités de GNL devraient arriver sur le marché d’ici 2030, améliorant ainsi la disponibilité et l’accessibilité financière du gaz et stimulant la demande sur de nouveaux marchés.

Les prévisions indiquent que l’Asie du Sud et du Sud-Est représenteront environ 40% des importations mondiales de GNL d’ici 2050, les pays recherchant des alternatives au charbon à plus faibles émissions pour répondre à une demande énergétique en forte croissance.

Sur les marchés asiatiques plus matures, comme le Japon, les centres de données apparaissent comme une nouvelle source de demande en électricité, indique le rapport.

Le GNL continuera également à jouer un rôle clé dans la sécurité énergétique européenne et contribuera à équilibrer la production intermittente d’énergie renouvelable à mesure que la production nationale de gaz diminuera, a déclaré Shell.

Pour répondre à cette demande croissante, des investissements supplémentaires importants seront nécessaires dans de nouveaux projets d’exportation de GNL tout au long des années 2030 et 2040, avec environ 200 millions de tonnes par an de nouvelle capacité de liquéfaction requise en plus des projets déjà en cours de construction.

« Même si des investissements supplémentaires sont nécessaires tant dans les infrastructures d’approvisionnement que dans celles liées à la demande, les perspectives à long terme restent solides et le GNL continuera d’être un facteur de stabilisation au sein du système énergétique mondial », a déclaré M. Cremers.