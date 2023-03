Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: présente ses progrès dans la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - Shell annonce la publication de son rapport 2022 portant sur ses progrès en matière de transition énergétique. La firme indique avoir atteint les objectifs définis dans le cadre de sa stratégie de transition.



' Dans ce rapport, nous montrons les progrès que nous avons réalisés pour devenir une entreprise énergétique à zéro émission nette d'ici 2050', a déclaré Wael Sawan, directeur général de Shell.



'Je suis particulièrement fier des progrès que nous avons réalisés dans la réduction des émissions de carbone de nos opérations, avec une réduction de 30% d'ici la fin de 2022 par rapport à 2016 sur une base nette', ajoute le responsable.



Shell rapporte par ailleurs qu'à fin 2022, l'intensité carbone nette de ses produits énergétiques vendus a reculé de 3,8 % par rapport à 2016.



Le rapport montre enfin que la société Shell a augmenté de 62 % le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques qu'elle possédait ou exploitait dans le monde, pour atteindre environ 139 000 en 2022, contre 86 000 l'année précédente.





