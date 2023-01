Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: point d'activité sans surprise, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - L'action Shell s'inscrit en légère hausse vendredi à la Bourse de Londres suite à la publication d'un point d'activité pour le quatrième trimestre n'ayant pas réservé de grandes surprises.



Dans un communiqué, le géant énergétique indique que la production de ses activité dans le gaz intégré devrait se situer entre 900.000 et 940.000 barils par jour au cours du dernier trimestre de l'année, contre un consensus de l'ordre de 930.000.



Dans le gaz naturel liquéfié (GNL), sa production trimestrielle devrait s'établir entre 6,6 et sept millions de tonnes sur le trimestre, un chiffre en-dessous des prévisions du marché qui visait 7,4 millions.



Dans l'amont, la production est attendue entre 1,82 et 1,92 million de barils d'hydrocarbures par jour, là où le consensus visait 1,98 million.



Dans la chimie, sa marge de raffinage indicative est estimée à 19 dollars par baril, contre 15 dollars au troisième trimestre, une performance conforme aux estimations des analystes.



Shell ajoute que la mise en place de la taxation dite 'contribution de solidarité' dans l'Union européenne ainsi que l'impôt exceptionnel de 25% sur les groupes énergétiques décidé au Royaume-Uni devrait avoir un impact de l'ordre de deux milliards de dollars sur son compte de résultat.



La compagnie précise toutefois que ce montant ne devrait pas avoir d'effet significatif sur ses résultats de quatrième trimestre 2022 en raison du calendrier prévu en matière de paiements.



A la Bourse de Londres, l'action Shell progressait de 1,3% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées SHELL LSE +1.50%