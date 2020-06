Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : partenariat avec IBM à destination du secteur minier Cercle Finance • 17/06/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Shell et IBM ont annoncé mercredi s'allier dans le cadre d'une plateforme de services numériques destinée aux entreprises du secteur minier. Les deux groupes indiquent avoir co-développé une place de marché commune baptisée 'Oren' visant à aider les compagnies minières à améliorer la gestion de leur sécurité, leur planification et leur efficacité opérationnelle. La plateforme intègre, entre autres, l'outil Watson de détection des défaillances industrielles d'IBM ainsi qu'une solution de contrôle à distance de l'état de l'huile des équipements mise au point par Shell.

