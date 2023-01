Shell paiera près 2 milliards de dollars de taxes supplémentaires

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, Shell confirme qu'il paiera près de 2 milliards de dollars d’impôts exceptionnels au quatrième trimestre, suite aux taxes décidées par l’Union européenne et le Royaume-Uni, sur les profits des groupes énergétiques. Cela fait suite à l'explosion des cours des hydrocarbures après l’invasion de la Russie en Ukraine. Le groupe explique que " l'impact sur les résultats de ce trimestre des taxes supplémentaires et l'impact retardé de la hausse d'une taxe équivalente au Royaume-Uni est attendu autour de ce montant ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.