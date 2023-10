Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: pacte d'actionnaires modifié sur Oman LNG information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Gas a signé un pacte d'actionnaires modifié pour Oman LNG LLC (Oman LNG), prolongeant l'activité au-delà de 2024.



Pour rappel, Oman GNL exploite une usine d'une capacité de production de 11,4 millions de tonnes de GNL par an.



De son côté, Oman LNG a signé divers accords pour sécuriser son approvisionnement en gaz jusqu'en 2034.



Aux termes de ces accords, Shell Gas restera le premier actionnaire privé d'Oman LNG, avec une participation de 30 %, et continuera son rôle de conseiller technique.



' Shell est fière de son rôle de plus grand actionnaire privé, acheteur et conseiller technique d'Oman LNG ', a déclaré Zoë Yujnovich, directrice du gaz intégré et de l'amont de Shell.





