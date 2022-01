Shell: Oddo réitère son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Oddo relève son scénario de prix du Brent et du gaz naturel pour prendre en compte la combinaison i/ d'un fort rebond de la demande ii/ une offre restreinte avec l'OPEP+.



' Nous relevons ainsi notre scénario de prix du Brent de 65 $/b à 80 $/b en 2022 et à 75 $/b sur 2023/25 et le maintenons à 65 $/b sur le long terme. S'agissant du prix du gaz naturel HH, nous relevons nos estimations de 21%/12% en 2022/23 à 4/ 3.7 $/Mbtu et le maintenons inchangé à 3 $/Mbtu pour 2024+ ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que le trimestre devrait profiter aux groupes exposés au gaz et bénéficiant de gains de trading notamment Repsol, TotalEnergies et Eni. ' A l'opposé, Galp risque d'afficher une baisse séquentielle, pénalisé par le downstream et une faible exposition au gaz '.



' Nous relevons nos BPA de 9.7% en 2021e et de 30% en moyenne sur 2022/23e et nos objectifs de cours de 10% en moyenne sur notre couverture ' rajoute Oddo.



Oddo reste à Surperformance sur RD Shell (bonne génération de cash et augmentation du programme de rachat d'actions).