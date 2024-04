Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: objectifs opérationnels resserrés au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Shell a resserré vendredi plusieurs de ses objectifs de performances au titre du premier trimestre, une annonce qui était accueillie sans grande émotion en Bourse de Londres.



La compagnie énergétique dit désormais prévoir des livraisons de GNL entre 7,2 et 7,6 millions de tonnes sur les trois premiers mois de l'année, contre une fourchette allant de 7 à 7,6 millions jusqu'ici.



Dans le trading de gaz, le groupe indique toutefois anticiper des résultats 'significativement inférieurs' à ceux, exceptionnels, enregistrés au quatrième trimestre 2023.



Sa production de pétrole et de gaz dans les activités en amont devrait quant à elle se situer entre 1,82 et 1,92 millions de barils équivalent par jour, au-dessus des prévisions des analystes.



Dans l'aval, sa marge de raffinage est attendue à 12 dollars le baril, une prévision là encore supérieure aux projections du marché.



Suite à ce point d'activité globalement meilleurs que prévu, l'action Shell évoluait sans grand changement (+0,1%) vendredi matin à la Bourse de Londres.



Au cours de clôture d'hier, elle affichait une progression de 17% par rapport à son plus bas annuel du 21 janvier dernier.





