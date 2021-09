Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : objectif 50.000 bornes électriques au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mercredi qu'il prévoyait de déployer 50.000 bornes de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni d'ici à 2025. Le groupe énergétique précise qu'il compte aujourd'hui quelque 3600 chargeurs au Royaume-Uni, via son réseau ubitricity qui s'appuie sur des infrastructures existantes telles que l'éclairage public et les bornes de circulation. Afin d'atteindre son objectif, Shell prévoit de proposer aux autorités locales une offre qui leur permettra d'installer des chargeurs dans les villes à un coût virtuellement nul. A l'international, Shell compte faire passer le nombre de ses points de recharge de 60.000 aujourd'hui à près de 500.000 à horizon 2025.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +0.69%