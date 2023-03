Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: nouvelles nominations au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Shell annonce le départ de Harry Brekelmans, directeur projets et technologie depuis 9 ans, à compter du 30 juin. Harry Brekelmand travaillait depuis 33 ans chez Shell et verra Robin Mooldijk, actuellement vice-président exécutif (EVP) Chemicals & Products, lui succéder à compter du 1er juillet 2023.



Egalement présent depuis 33 ans chez Shell, Donny Ching quittera ses fonctions de directeur juridique le 30 juin, un poste qu'il occupait depuis 9 ans. Philippa Bounds, actuellement avocate générale, Trading & Supply, lui succédera en tant que directrice juridique à compter du 1er juillet.



' J'aimerais souhaiter la bienvenue à Robin et Philippa au sein du comité exécutif. Ils ont un rôle important à jouer alors que nous construisons notre nouvelle équipe de pointe pour mettre en oeuvre notre stratégie Powering Progress en fournissant l'énergie dont le monde a besoin, maintenant et à l'avenir, de manière ciblée et rentable', a commenté le directeur général de Shell, Wael Sawan,





