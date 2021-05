Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : Nordea AM accentue la pression sur le climat Cercle Finance • 31/05/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Nordea, le géant nordique des services financiers, s'est joint lundi au concert d'actionnaires enjoignant Shell à prendre des engagements contraignants en matière de transition climatique. Nordea Asset Management, sa branche de gestion d'actifs, estime en effet que les mesures prises par la compagnie pétrolière ne sont pas suffisantes pour protéger les actionnaires contre les risques grandissants liés à une trop grande dépendance aux énergies fossiles. Pour le gestionnaire d'actifs, l'ambition actuelle de l'entreprise visant à réduire ses émissions de carbone de 20% d'ici 2030 est 'manifestement insuffisante'. 'En tant qu'investisseurs, nous attendons de Shell qu'elle aligne sa stratégie sur les objectifs de l'Accord de Paris', souligne ainsi Harry Granqvist, analyste ESG senior. Nordea rappelle qu'il avait voté, lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, en faveur d'une résolution demandant à l'entreprise d'aligner sa stratégie de transition sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris Malgré 30% de votes favorables, la résolution n'avait pas été adoptée. La semaine passée, un tribunal néerlandais a statué que Shell devait réduire ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030, une décision dont la compagnie pétrolière compte faire appel.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +0.41%