Shell : nomination d'un nouveau président du conseil

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi la nomination d'Andrew Mackenzie à la présidence de son conseil d'administration à l'issue de son assemblée générale du 18 mai. Le géant de l'énergie précise qu'Andrew Mackenzie succédera à Chad Holliday, qui occupait la fonction depuis six ans et qui siégeait au conseil depuis 2010. Mackenzie avait rejoint le conseil d'administration de Shell l'an passé après une riche carrière dans le secteur du pétrole, de la pétrochimie et des matières premières, un parcours qui l'avait notamment conduit à prendre la direction générale du groupe minier BHP entre 2013 et 2019. Il avait précédemment débuté sa carrière au sein de bp. Shell a également annoncé ce jeudi que Sir Nigel Sheinwald ne se représenterait pas au conseil après avoir siégé pendant neuf ans. Il sera remplacé par la diplomate américaine Jane Lute, précise le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +0.17%