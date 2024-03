Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: mise à jour des objectifs de transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Shell annonce la publication de sa première mise à jour sur la transition énergétique depuis le lancement de sa stratégie ' Powering Progress ' en 2021.



Le groupe indique désormais cibler une réduction de 15 à 20 % d'ici 2030 de l'intensité carbone nette des produits énergétiques qu'il vend, par rapport à 2016, quand le précédent objectif ciblait une baisse de 20 %.



Shell pointe en effet ' une croissance totale plus faible des ventes d'électricité ' et assure vouloir ' donner la priorité à la valeur plutôt qu'au volume dans le secteur de l'énergie '.



En parallèle, le groupe espère rassurer en indiquant avoir atteint, fin 2023, plus de 60 % de son objectif de réduire de moitié des émissions de ses opérations d'ici 2030, par rapport à 2016.



Shell rapporte aussi avoir été l'une des premières entreprises à se fixer pour objectif d'atteindre des émissions de méthane ' proches de zéro d'ici 2030 '. En 2023, l'intensité d'émissions de méthane était de 0,05 %, soit nettement en dessous de l'objectif de 0,2 %.



Enfin, pour contribuer à la décarbonation du secteur des transports, Shell indique s'être fixé comme objectif de réduire les émissions des clients liées à l'utilisation de nos produits pétroliers de 15 à 20 % d'ici 2030 par rapport à 2021.



La société confirme qu'elle investira 10 à 15 milliards de dollars entre 2023 et fin 2025 dans des solutions énergétiques à faible émission de carbone.







