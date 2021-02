Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : les profits chutent de 86% sur le trimestre Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a annoncé une baisse de plus de 86% de ses bénéfices trimestriels, bien en dessous des estimations des analystes, en raison de la faiblesse continue des marges de raffinage suite à la baisse de la demande dans le sillage de la deuxième vague de Covid-19. Les bénéfices ajustés de Shell se sont élevés à 393 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 597 millions de dollars prévus par les analystes et un bénéfice de plus de 2,9 milliards de dollars réalisé à la même époque l'année dernière. La production de pétrole et de gaz de Shell au quatrième trimestre a chuté de 14 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison des réductions de l'OPEP, des désinvestissements, de l'augmentation de la maintenance, de la baisse de la demande de gaz et des ouragans dans le Golfe du Mexique, a ajouté le major pétrolier. Les analystes ont déclaré que l'écart par rapport au consensus reflétait la saison des bénéfices du secteur à ce jour, alors que les rivaux bp et ExxonMobil ont également fait état de résultats plus mauvais que prévu. Shell va cependant augmenter son dividende par action en dollars américains d'environ 4 % à partir du premier trimestre 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.