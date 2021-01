Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : les Pays-Bas choisis à des fins réglementaires Cercle Finance • 04/01/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a déclaré avoir choisi les Pays-Bas comme État membre d'origine de l'Union européenne à des fins réglementaires suite à l'accord Brexit. Le géant pétrolier anglo-néerlandais a déclaré que cette décision signifiait qu'il allait désormais déposer les documents réglementaires auprès de l'AFM, l'autorité néerlandaise de régulation du marché. Par exemple, les grands actionnaires devront déclarer à l'AFM leurs participations dans Shell, a déclaré le géant de l'énergie. Le statut de Shell en tant que société PLC britannique, dont le siège est aux Pays-Bas, reste le même, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +2.28%