Shell : les émissions CO2 du contrat PetroChina compensées

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé lundi qu'il allait compenser les émissions de CO2 de toutes les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) qu'il a prévu de destiner au numéro un chinois des hydrocarbures, PetroChina. Cette annonce intervient alors que PetroChina a pris possession aujourd'hui, sur le port de Dalian, de la première cargaison de GNL fournie par Shell dans le cadre de leur contrat de cinq ans. Dans un communiqué, Shell explique qu'il va coopérer avec PetroChina afin de compenser l'intégralité des émissions de CO2 générées tout au long de la chaîne de valeur du GNL livré. Cette compensation prendra la forme de participations à des projets liés à la nature appartenant au portefeuille de Shell, dont des projets de forestation en Chine et dans d'autres régions du monde, indique Shell.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -0.37%