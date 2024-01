Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: le titre alourdi par des dépréciations à Londres information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le titre Shell s'inscrit en net repli lundi matin à la Bourse de Londres suite à l'annonce par la compagnie énergétique d'importantes dépréciations d'actifs au titre du quatrième trimestre.



A l'occasion d'un point d'activité publié dans la matinée, le groupe a déclaré qu'il prévoyait de comptabiliser des charges pour pertes de valeur comprises entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars dans ses résultats pour les trois derniers mois de l'année.



Shell explique que ces provisions - qui seront sans impact sur la trésorerie - sont principalement imputables à des développements macroéconomiques et externes, mais aussi à des choix de portefeuille, liés notamment à ses actifs pétrochimiques à Singapour.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS évoquent une publication 'mitigée' faisant apparaître des éléments susceptibles de peser sur le cash-flow (flux de trésorerie d'exploitation ou 'CFFO'), un indicateur très surveillé par les investisseurs.



Le géant de l'énergie a en effet précisé qu'il prévoyait un décaissement de l'ordre de 900 millions de dollars sur le trimestre lié à l'entrée en vigueur de la taxe sur le CO2 en Allemagne et du programme américain de norme sur les biocarburants.



Suite à ces annonces, le titre Shell perdait 1,9% lundi en début de séance, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100.





